الاحتلال يُخطر بوقف البناء في 10 غرف زراعية شرق قلقيلية

وطن: أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بوقف البناء في 10 غرف زراعية شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من قرية جيوس شرق قلقيلية، وسلّمت إخطارات بوقف العمل والبناء في عشر غرف زراعية، تعود لكل من المواطنين: راشد سليم، ومحمود سعيد، ومضر إبراهيم، ومحمد مقبل، وعبد الرحيم فايق، ومعاذ مقبل، ومحمد داود، وإياد خالد، وعبد الله بيضة، وعبد الكريك الحلو، وذلك بحجة البناء دون ترخيص في المنطقة المصنفة "ج".