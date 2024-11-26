بنك الإسكان في فلسطين يحصل على شهادة المواصفات الدولية ISO27001 للتكنولوجيا وامن المعلومات

وطن: اعلن بنك الإسكان في فلسطين على حصوله شهادة المواصفات الدولية ISO27001 لمتطلبات تكنولوجيا المعلومات وامن المعلومات والامن السيبراني واستمرارية الاعمال، وذلك بعد اجتيازه لمتطلبات التقييم اللازم للحصول على الشهادة.

ومن جانبه صرح السيد أسامة حرز الله المدير الإقليمي للبنك، بان الحصول على هذه الشهادة هو بمثابة تأكيد على ان بنك الإسكان في فلسطين يتبنى المعايير الدولية و الممارسات الفضلى في إدارة تكنولوجيا المعلومات و تطبيق متطلبات امن المعلومات والامن السيبراني واستمرارية الاعمال والأنشطة المتعلقة بها، من اجل المحافظة على امن وامان المعلومات، وتقديم افضل الخدمات المصرفية لعملاء البنك في فلسطين، وضمن تعليمات السادة سلطة النقد الفلسطينية الخاصة بتطوير الخدمات والتحول الرقمي وامن المعلومات والامن السيبراني.

وأضاف مدير مركز المخاطر السيد اليز حسن علي ومدير دائرة أنظمة المعلومات السيد إسحاق سرحان، بان هذا الإنجاز يعزز من قدرة البنك على مواجهة التحديات الأمنية المتعلقة بامن المعلومات والتكنولوجيا، ويوفر اطاراً متيناً لتحديد وإدارة المخاطر بطريقة استباقية وفعالة مما يضمن نجاحه في تحقيق متطلبات امن المعلومات والامن السيبراني واستمرارية الاعمال وتقديم الخدمات المصرفية الآمنة.

وتجدر الإشارة أن البنك يعكس الإلتزام التام بتطبيق التكنولوجيا وفق افضل المعايير الدولية وضمن تعليمات الإدارة لضمان حماية البيانات و تقديم افضل الخدمات المصرفية للعملاء.