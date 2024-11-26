عدد المنازل المدمرة قرابة 9 الاف منزل .. مصادر عبرية: حجم الدمار في المستوطنات الشمالية لا يسمح حالياً بالعودة الفورية للمستوطنين

رام الله - وطن: سلطت وسائل الاعلام العبرية اليوم على حجم الدمار الذي لحق بالمستوطنات شمال فلسطين المحتلة، مع الانباء التي تشير الى قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وتبدو المعطيات المنشورة ان عودة المستوطنين الى تلك المناطق مستبعدة في الوقت الحالي، نظرا للحاجة الملحة الى البدء بعمليات ترميم واصلاح في المنازل والبنية التحتية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية إن حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في معظم المستوطنات الشمالية لا يسمح حالياً بالعودة الفورية للمستوطنين، والحكومة ورغم الاتفاق الظاهري، لم تضع حتى الآن خطة منهجية لعودة المستوطنين، وليس من المتوقع أن تشجعهم على ذلك في المدى القريب.

بينما استعرضت صحيفة يديعوت أحرونوت جزء من الصورة بالمستوطنات قائلة إن الدمار في مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان لا يصدق بفعل صواريخ حزب الله، وأن ترميم المدارس المتضررة فقط سيستغرق 4 أشهر

وأضافت الصحيفة " لا يكاد يوجد مبنى سليم في البلدات الحدودية مع لبنان ومعظم المنازل بحاجة لترميم أو هدم".

وتابعت "عدد المنازل المدمرة في الشمال تجاوز 8800 وأكثر من 7000 مركبة ونحو 300 موقع زراعي تضررت".

ونقلت القناة 13 عن رئيس مجلس مستوطنة المطلة قوله إن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان مذل ومحرج ومحزن بعد تدمير 70% من منازل البلدة، مطالبا السكان بعدم العودة إلى بيوتهم.