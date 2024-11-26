مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات في نابلس وجنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، عدة مناطق بالضفة الغربية، وشنت تفتيشات واقتحامات في عدة بلدات تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من المواطنين، فيما دارت اشتباكات في عدة محاور في مدينتي نابلس وجنين.

وداهمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من جهة الحاجز الجنوبي، ومدينة جنين من حاجز الجلمة.

وأفادت مصادر محلية أن عددا من الآليات اقتحمت مدينة قلقيلية، ترافقها جرافة عسكرية، تمركزت في منطقة الإسكان، حيث داهمت محلا تجاريا، ومخازن، تعود لعائلة علاء المسكاوي.

وصادرت قوات الاحتلال محتويات المحل التجاري، بعد كسر بابه الرئيسي. وسمعت أصوات إطلاق نار تسمع بين الحين والآخر، خلال التصدي للقوات المقتحمة.

وفي جنين، اقتحمت قوة إسرائيلية قوامها 7 جيبات عسكرية وجرافة، المدينة، من حاجز الجلمة، وتمركزت قرب دوار النسيم.

وبينت مصادر محلية أن المقاومة أطلقت صفارات الإنذار من مساجد المدينة، للتحذير من عدوان الاحتلال، حيث دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور في جنين ومخيمها.

وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين في بيان مقتضب: "تمكن مقاتلونا من التصدي لقوات العدو المقتحمة في محاور القتال وأمطروها في محور الألمانية بزخات من الرصاص"

إلى ذلك، اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وأكد شهود عيان، أن الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال تركزت في شارع السوق وحارتي المدارس والجماسين، حيث استهدفت الآليات العسكرية بوابل من الرصاص.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب معاذ حكيم الزبيدي من حارة الطوخي بالمخيم، قبل أن تنسحب باتجاه الحواجز العسكرية على أطراف نابلس الشرقية.

واعتقلت قوات الاحتلال المعلم والأسير المحرر عبد السلام عواد بعد اقتحام منزله في بلدة عورتا جنوب شرق نابلس واعتدت عليه وعلى أبنائه بالضرب.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال جامعة بيرزيت واعتقلت طلبة الجامعة المعتصمين منذ أيام رفضا للاعتقالات السياسية.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة طلاب بعد اقتحام حرم جامعة بيرزيت عرف منهم الطالبين عمرو كايد وحسن صالح.