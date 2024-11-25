قصف إسرائيلي يستهدف جسورا عند الحدود السورية - اللبنانية

وطن: شنّ جيش الاحتلال عدوانا على سوريا، مساء الإثنين، وقصف جسورا في منطقة القصير بريف حمص على الحدود مع لبنان ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح، ووقوع خسائر مادية.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "أضرارا لحقت بجسور الجوبانية، وعرجون، والدف، وبوابة النزارية، جرّاء عدوان إسرائيلي استهدف منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي".

ونقلت "سانا" عن مسؤول عسكريّ، القول، إنه "عند نحو الساعة 21:00 (التاسعة) مساء اليوم (الإثنين) شنّ جيش الاحتلال عدوانا جويا من اتجاه الأراضي اللبنانية، مستهدفا نقاط العبور التي استهدفها سابقا على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح، ووقوع خسائر مادية".