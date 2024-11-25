طقز: المهمة المركزية هي الوقف الفوري لحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا وتعزيز التضامن معه والشروع بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

وطن: حيا منسق العلاقات الدولية في حزب الشعب الفلسطيني ومنسق منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمجلس السلم العالمي وممثل فلسطين د. عقل طقز، لجان السلم والقوى والأحزاب وحركات التضامن على مواقفها الثابتة والمبدئية في دعم الشعوب المناضلة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني من أجل تحررها وحريتها وتقدمها والعيش بسلام في أوطانها بعيدا عن التدخلات والأطماع الاستعمارية والهيمنة الإمبريالية، داعياَ إلى توسيع وتعزيز كل أشكال الضغط الشعبي والرسمي من أجل وقف الحرب العدوانية والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي بدعم صريح من الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها طقز في المؤتمر العام للجنة السلم والتضامن اليونانية الذي انعقد اليوم في العاصمة أثينا، بحضور عدد من الشخصيات والنشطاء اليونانيين والضيوف الاجانب، في مقدمتهم الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني والأمين العام للحزب الشيوعي اليوناني.

وقال طقز: ينعقد مؤتمركم في لحظة تاريخية هامة وحرجة يمر بها الأمن والسلم العالمي, بسبب ما يتعرض له من مخاطر جدية تنذر بما هو أسوأ. فمنذ ما يزيد عن العام تتعرض منطقتنا لأشرس هجمة استعمارية إمبريالية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تقوم الحركة الصهيونية مدعومة من القوى الإمبريالية بحرب عدوانية وإبادة غير مسبوقة ضد شعوب منطقتنا وخاصة الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وأضاف يقول: منذ السابع من أكتوبر 2023 تقوم آلة الحرب الإسرائيلية بحرب إبادة وتجويع ضد أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزه، مستخدمة كل أنواع القتل والتدمير ضد كل مقومات حياة الإنسان, فدمرت المباني والمدارس والمستشفيات ودور العبادة ومراكز الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية كافه، ما أسفر عن قتل أكثر من 43000 فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 100000 من ضحايا هذه الحرب العدوانية، إضافة الى الآلاف الذين ما زالوا تحت الانقاض وغالبية هؤلاء من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأكد طقز أن هدف الاحتلال الاسرائيلي من وراء هذه الهجمة الشرسة الدموية، هو إرغام الفلسطينيين على الهجرة القسرية في محاولة لإفراغ قطاع غزة من سكانه لتنفيذ مخططات القوى الاستعمارية للهيمنة وتنفيذ المشاريع المعدة مسبقا لتصفية حقوق وقضية الشعب الفلسطيني، وكذلك السيطرة على مصادر الطاقة في البحر المتوسط .

واستعرض طقز الهجمة العسكرية الاسرائيلية التي يتعرض لها شعبنا في الضفة الغربية بالتزامن مع حرب الابادة في قطاع غزة، من عمليات اجتياح وقتل واعتقالات تعسفية يومية، وتدمير وحرق للمنازل وممتلكات المواطنين، إضافة إلى المساعي المستمرة لشطب وكالة "الأونروا" كمقدمة لتصفية قضية اللاجئين ضمن مخطط تصفية القضية الفلسطينية، بالاستناد إلى الدعم المطلق من قبل الدول الإمبريالية العالمية وخاصة الأمريكية والبريطانية والاتحاد الأوروبي.

وأكد ان المهمة المركزية التي يجب السعي لها من الجميع، هي الوقف الفوري لحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، وادخال المساعدات الى قطاع غزة وخاصة الشمال وانسحاب الجيش الاسرائيلي من غزه، والشروع بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وإطلاق الأسرى.

كما تناول طقز خلال كلمته، حالة التوترات الدولية ومخاطر الحرب الإقليمية والعالمية، مؤكداَ ضرورة تضافر قوى السلم في العالم للتضامن وحماية البشرية من مخاطر الحروب وخاصة التضامن مع الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

وكان طقز أشاد بدور لجنة السلم والتضامن اليونانية خلال مسيرة نضال مجلس السلم العالمي، كما نقل تحيات لجنة السلم الفلسطينية، وكذلك تحيات لجان وقوى السلم في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتمنى للمؤتمر النجاح في أعماله ومخرجاته.