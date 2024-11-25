سلطات الاحتلال تخطر بهدم منازل في قرية عقربا جنوب نابلس

وطن: أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بهدم منازل بعض المواطنين في خربة الطويل شرق عقربا جنوب نابلس.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت بعض العائلات في خربة الطويل شرق عقربا، شفويا بهدم منازلهم وبركساتهم ومنشأتهم، وأمهلتهم أسبوع.

وأضاف أن التجمعات البدوية شهدت منذ صباح اليوم عمليات هدم ومداهمات مركزة طالت العديد من التجمعات البدوية في الكثير من مناطق انتشارها، وذلك في سياق حملة مسعورة تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين للتضييق على البدو، وتمهيدا للعام 2025 الذي يخطط الاحتلال فيه لبسط سيطرته على المناطق "c" في الضفة الغربية.