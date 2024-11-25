الاحتلال يحتجز مواطنين من البلدة القديمة بالخليل

وطن: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مواطنين بعد مداهمة منزلهما في مدينة الخليل.

وقالت الناشطة في مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" منال دعنا، إن قوات الاحتلال احتجزت الناشط عارف جابر ونجله أمير بعد عودتهما إلى منزلهما في حارة جابر بالبلدة القديمة من مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية إن عائلة جابر وغيرها من العائلات التي تقيم بالبلدة القديمة وحاراتها (جابر، واد الحصين، واد النصارى، تل الرميدة)، يتعرضون لعملية إذلال ممنهج من خلال الاعتداءات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال عبر الحواجز المنتشرة بين هذه الأحياء، إلى جانب عمليات الاحتجاز، والاعتقال أحيانا، والتحقيق في هذه المعسكرات والتعذيب، واستخدام وسائل مذلة للكرامة والإنسانية.