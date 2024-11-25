لبنان: مجزرتان إسرائيليتان في النبي شيت ومعركة.. والاحتلال يجدد عدوانه على الضاحية

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت وبعلبك والجنوب، بحيث شنّ سلسلة غارات استهدفت مباني سكنيةً، مرتكباً مجزرتين في بلدتي معركة الجنوبية والنبي شيت في البقاع.

في الضاحية الجنوبية لبيروت، أفادت مصادر لبنانية بأن طائرات الاحتلال استهدفت أبنية سكنية في منطقة حارة حريك، بئر العبد، المشرفية، الجاموس، الغبيري والطيونة.

وبينما يواصل الاحتلال تهديداته باستهداف مباني جديدة في الضاحية الجنوبية، شنّ غارتين متزامنتين على أبنية سكنية في محيط مجمّع الحسنين ومجمّع سيد الشهداء.

إلى جانب ذلك، استهدفت غارة إسرائيلية منطقةً قريبةً من بشامون في قضاء عاليه، كما استهدفت مسيّرة مجمّعاً سكنياً في حيّ الميدان في مدينة الشويفات.

شهداء وجرحى في الجنوب

في جنوبيّ لبنان، يكثّف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وقصفه الجوي والمدفعي على مختلف القرى، حيث نفّذ طيرانه الحربي، بعد ظهر اليوم، عدواناً واسعاً على مدينة النبطية، دمّر خلاله عدداً من المنازل.

وشنّ الطيران المعادي غارات على حيّ البياض، الكفور، الدوير، زفتا، حاروف، الشرقية، والنميرية، كما أغار على منطقة الزهراني، ولا سيما على عنقون وكوثرية السياد وأنصارية والبابلية.

كما أفادت المصادر باستشهاد 3 أشخاص من جراء غارة إسرائيلية على بلدة الغازية في قضاء صيدا.

وفي منطقة صور، نفّذت طائرات الاحتلال غارات عنيفة، استهدفت إحداها بلدة معركة، وتسبّبت باستشهاد 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين، بينما استهدفت أخرى بلدة عين بعال، وأدت إلى ارتقاء 3 شهداء وجرح عدد من الأشخاص.

كذلك، دمّرت طائرات الاحتلال منزلين وألحقت أضراراً جسيمةً بالمنازل المحيطة بالمكان المستهدف في الغارة على بلدة برج رحال. وأغارت أيضاً على بلدات طير حرفا، البازورية، قانا، جويا، المجادل، وادي جيلو، العباسية دير قانون النهر.

هذا وتحدّثت المصادر عن 3 غارات شنّتها مسيّرات الاحتلال، استهدفت مدينة صور ومدخل البصّ. وعن هذه الغارات الثلاث، أفاد رئيس طبابة قضاء صور، وسام غزال، بارتفاع عدد الشهداء إلى 10 شهداء والجرحى إلى 17 شخصاً.

وأغارت طائرات الاحتلال على بلدتي الخيام ودبّين.

الاحتلال يرتكب مجزرة في النبي شيت

بقاعياً، في بعلبك، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرةً في العدوان على بلدة النبي شيت، حيث جرى انتشال 10 شهداء حتى اللحظة، بينهم 4 أطفال، بينما أعمال البحث عن مفقود مستمرة.

وأشار المصادر إلى أن المبنى الذي استهدفه الاحتلال في النبي شيت يضمّ شققاً سكنية، إضافةً إلى مركز لتوزيع المساعدات.

وسبق أن شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على مدينة بعلبك، دمّرت إحداهما مبنى في محلة العسيرة، بينما استهدفت الثانية منزلاً على تلال رأس العين المطلة على المدينة.

وشنّ الاحتلال أيضاً غارةً على بلدة تمنين الفوقا، وأخرى على وادي أمّ علي ضمن مزارع بيت مشيك.

كما أفادت المصادر بأن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت 7 مناطق في البقاع الشمالي خلال الساعات الأخيرة، لافتاً إلى أن 3 منها استهدفت الأبنية السكنية في أطراف بلدة طاريا، اللبوة ومدينة الهرمل، متسبّبة بارتقاء 3 شهداء.

وبحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة، الأحد، وصل أعداد الشهداء إلى 3754، إضافةً إلى 15626 جريحاً، منذ بداية العدوان الإسرائيلي العام الماضي، حتى السبت.