رويترز: واشنطن تُبلغ مسؤولين لبنانيين، بأن وقف إطلاق النار، قد يعلن "في غضون ساعات"

وطن: ذكرت وكالة رويترز ان الولايات المتحدة أبلغت مسؤولين لبنانيين، بأن وقف إطلاق النار، قد يعلن "في غضون ساعات".

وقال مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الإثنين، إن واشنطن تعتقد أنها حققت اختراقًا في المفاوضات بين الاحتلال ولبنان ونجحت في التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار؛ بحسب ما أرود موقع "واللا".

في المقابل، أوردت القناة الإسرائيلية 12، أنه "خلافا لتصريحات المسؤول الأميركيّ، لن يتمّ التوصّل لاتفاق لوقف النار خلال ساعات".

وأشارت القناة إلى أن قادة ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو، قد تم استدعاؤهم للاجتماع غدا الثلاثاء، عند رئيس الحكومة نتنياهو، لمناقشة الاتفاق.

ونقلت "رويترز" عن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، القول إنه "لا عقبات جدية أمام بدء تنفيذ هدنة ترعاها الولايات المتحدة".

وذكر المصدر ذاته أن "الهدنة التي ترعاها واشنطن تقوم على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني في غضون 60 يوما".

ولفت إلى أن "الهدنة التي ترعاها واشنطن، ستراقب تنفيذها لجنة مكونة من 5 دول".

كما نقلت "رويترز" عن وزيرة الخارجية الألمانية، القول إن "التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في لبنان يبدو قريبا، عما كانت عليه الأمر قبل أيام، أو أسابيع قليلة".

ورجّح المسؤول الأميركي أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) يوم غد، الثلاثاء، للمصادقة النهائية على الاتفاق. ومع ذلك، حذر المسؤول من "إمكانية لحدوث تشويشات" قد تعيق التسوية في اللحظات الأخيرة.

وقال المسؤول: "نعتقد أن هناك صفقة. نحن على خط المرمى، لكننا لم نعبر الخط بعد لأن الكابينت الإسرائيلي بحاجة إلى المصادقة على الاتفاق غدًا، ولا يزال هناك احتمال كما هو الوضع دائما، لحدوث شيء قد يعطل الأمور".