"القسام" تعلن قتل وجرح جنود من جيش الاحتلال شمال قطاع غزة

وطن:أعلنت كتائب “عز الدين القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، الاثنين، قتل وجرح جنود من جيش الاحتلال لدى استهدافها قوة مكونة من 10 عناصر بمنطقة التوام شمال غرب قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان: “تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية مكونة من 10 جنود صهاينة بقذيفة مضادة للأفراد في منطقة التوام شمال غرب مدينة غزة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح“.

كما أعلنت القسام في بلاغ آخر ان مقاتليها تمكنوا "من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة مكونة من 10 جنود تواجدت في أحد المنازل بالرشاشات والقنابل اليدوية وأوقعوهم بين قتيل وجريح بالقرب من مسجد طيبة وسط بيت لاهيا شمال القطاع"

وتتواصل الاشتباكات بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بمناطق مختلفة خاصة في محافظة شمال قطاع غزة التي تتعرض لإبادة وتطهير عرقي منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.