"حزب الله" يدمر منزلا تحصنت داخله "قوة إسرائيلية" في بلدة البياضة الجنوبية

رام الله - وطن: أعلن "حزب الله" اللبناني رصد "قوة إسرائيلية" تحصنت في منزل عند أطراف بلدة البياضة استهدفها بقصف أدى إلى تدمير المنزل، ووقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

كما أعلن الحزب في بيانات له عن سلسلة من العمليات العسكرية التي يستهدف من خلالها قواعد وتجمعات الجيش الإسرائيلي في الثكنات والمستوطنات.

وجاء في بيانات الحزب اليوم الاثنين:

- استهداف قاعدة "شراغا" (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا، بصلية صاروخية.

- استهداف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي عند مثلث دير ميماس - كفركلا، بصلية صاروخية.

- استهداف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة ميرون، بصلية صاروخية.

- استهداف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة ميرون، للمرة الثانية بصلية صاروخية.

- استهداف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة أفيفم بصلية صاروخية.

- وقال حزب الله في بيان آخر: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، وأثناء انسحاب قوات جيش العدو الإسرائيلي من بلدة البياضة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أمس الأحد، وبعد رصد مجموعة تحصنت في أحد المنازل عند الأطراف الجنوبية للبلدة، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المباشرة، ما أدى إلى تدمير المنزل ووقوع أفراد المجموعة بين قتيل وجريح".

- استهداف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المالكية بصلية صاروخية.

- استهداف دبابة ميركافا بصاروخ موجه، غربي بلدة شمع، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.