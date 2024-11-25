توقيع مذكرة تفاهم بين مسار العالمية والجامعة العربية الأمريكية

وطن: وقعت مجموعة مسار العالمية والجامعة العربية الأمريكية في حرم الجامعة في رام الله مذكرة تفاهم، ذلك لبناء تعاون استراتيجي يسهم برفد سوق العمل بطلبة مؤهلين للانخراط فيه وفق متطلباته.

وجرت مراسيم التوقيع بين كلٍّ من أ. يزن عبد الهادي ممثلاً عن مجموعة مسار العالمية، وأ. فراس الصيفي مدير دائرة العلاقات العامة في الجامعة العربية الأمريكية.

وفي تعليقه على التوقيع، قال عبد الهادي: "إيماننا بالشباب الفلسطيني إيمان راسخ، فهم نواة المستقبل وأساس بناء وطننا الحبيب، وبمثل هذه الاتفاقيات نرفدهم بالمعارف والعلوم ونؤسس لهم آفاقاً جديدة في مختلف القطاعات ونمكنهم من الالتحاق في سوق العمل، وهذه كانت دوماً رؤية رئيس مجلس إدارة مجموعة مسار بشار مصري بأهمية الاستثمار في الشباب"، معتبراً أن مثل هذه الاتفاقيات وما تفرزه من أنشطة وبرامج؛ تسهم في سد الفجوة بين ما يدرسه الطلاب في الجامعات وما يطلبه سوق العمل.

من جانبه، قال الصيفي: "أن الجامعة العربية الأمريكية تعتز بالتعاون المشترك مع مجموعة مسار العالمية، وأنها حريصة على فتح آفاق العمل لطلبتها وخريجيها وتوفير فرص عمل لهم في مراحل حياتهم العملية الأولى، كما أن هذه الاتفاقية والتي حرص على انجاحها رئيس الجامعة العربية الأمريكية د. براء عصفور تؤكد على رؤية الجامعة في تنفيذ خططها ومساراتها للعمل الاجتماعي والتنموي والاستدامة، كما أن الجامعة تؤمن بقدرات الشباب وطلبتها في تحقيق ما تعلموه من آداب وعلومٍ نظرية، ومختبرات وأنشطة لامنهجية، والتي ستتجسد اليوم في هذه الشراكة، وصولاً لسوق العمل وتعزيز الخبرات العملية وبناء السيرة الذاتية للطلبة، وشكر الصيفي مجموعة مسار العالمية على هذه المبادرة مشيداً بالدور الذي تقوم به في استقطاب الشباب وتنميتهم العملية".

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن برنامج مسارك التدريبي الذي أطلقته مجموعة مسار العالمية منذ أكثر من عشر سنوات، والذي يسعى إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل عن طريق صقل وتطوير مهارات الطلبة والخريجين وتوفير فرص تدريب وعمل لهم ضمن شركات المجموعة، إضافة إلى إقامة العديد من ورش العمل والدورات التدريبية بالشراكة مع الجامعة ولطلبة مختلف الكليات.