"شؤون المرأة" تصدر تقريراً حول أثر النزوح القسري على النساء والفتيات

وطن: أصدرت وزارة شؤون المرأة، اليوم الاثنين، تقريراً يرصد الآثار النفسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية للنزوح القسري على النساء والفتيات.

ويستكشف التقرير، الذي تطلقه وزارة شؤون المرأة تزامناً مع الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، تداعيات النزوح القسري على النساء والفتيات بالأرقام والإحصائيات، وتداعياته على حياتهن وحقوقهن ومستقبلهن، كما يركز على أوجه التركيز والعمل لسد فجوات البيانات والمعرفة التي تعتبر اساسية في إيجاد الحلول الفورية والفعالة التي تعالج مخاطر هذه التاداعيات على مجتمع أكمله ببنيته ونسيجه.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، في كلمتها اليوم في مؤتمر إحاطة السلك الدبلوماسي بالعنف الذي تتتعرض له المرأة الفلسطينية في ظل العدوان وحرب الإبادة، على أن مسؤولية الوزارة تجاه النساء تفرض عليها إحاطة وإطلاع السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية بحقيقة ما يحصل على الأرض وفداحة الخسائر المادية والنفسية ومطالبتهم بالضغط من أجل مساءلة الاحتلال وحماية النساء والفتيات.

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