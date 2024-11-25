الثقافة وبلدية البيرة تفتتحان ورشة تدريبية حول مهارات التسويق للمشاريع متناهية الصغر

وطن: افتتحت وزارة الثقافة وبالتعاون مع بلدية البيرة اليوم الإثنين، ورشة تدريبية بعنوان "مهارات التسويق للمشاريع متناهية الصغر"، بحضور وزير الثقافة عماد حمدان، ورئيس بلدية البيرة بالإنابة روبين الخطيب، وذلك في قاعة بلدية البيرة.

وتستهدف الورشة التي نفذها مدير عام التراث إبراهيم علوان مجموعة من الحرفيين الفلسطينيين في مدينة رام الله والبيرة لرفع قدرات ومهارات العاملين في هذا المجال.

وقال وزير الثقافة عماد حمدان إن هذا اللقاء يمثل خطوة أولى ضمن سلسلة مبادرات ستشمل كافة محافظات الوطن بالتعاون مع حملة التراث، تهدف إلى تمكين أصحاب المشاريع متناهية الصغر، مثل التطريز اليدوي وصناعة الحرف التقليدية، من تطوير منتجاتهم وتسويقها بشكل أفضل، ما يعزز دور هذه المشاريع كرافد أساسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح حمدان أن الوزارة تسعى إلى الحفاظ على التراث الثقافي والاجتماعي من خلال دعم المنتجات الحرفية مثل التطريز والقش والفخار، مؤكداً أن هذه المنتجات ليست مجرد سلع، بل تحمل قيمة تراثية واجتماعية تعكس الهوية الفلسطينية ، مضيفاً أن النساء اللاتي بدأن العمل في هذه المجالات كهواية يمكن أن يحولنها إلى مصدر دخل مستدام يعزز من استقرارهن الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى جهود الوزارة لنشر التراث الفلسطيني عالمياً، خاصة في مجال التطريز، من خلال دمجه في التصاميم الحديثة للملابس النسائية، معلناً عن وجود مبادرات وشراكات مع دول وجهات دولية تهدف إلى إبراز التراث الفلسطيني بشكل معاصر ومبتكر، مؤكداً التزام الوزارة بدعم هذه المشاريع بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية لتحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه أكد روبين الخطيب نائب رئيس بلدية البيرة أهمية الشراكة الحقيقية بين البلدية ووزارة الثقافة، والشراكة الدائمة مع المؤسسات المختلفة، مشيراً إلى أن تضافر الجهود يسهم في تحويل المشاريع الصغيرة إلى رافد أساسي للاقتصاد الوطني، من خلال دعم الانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج.

مضيفاً أن هذه الورشة تعد خطوة لصقل مهارات الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، في تسويق منتجاتهم