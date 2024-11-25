هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الاعتقالي لعدد من أسرى سجن النقب و مجيدو

وطن: نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم، أسماء عددا من الأسرى الذين تمت زيارتهم في سجني النقب و مجيدو، مؤكدة أن كافة الأسرى حضروا للزيارة وهم مكبلي الأيدي، و رفض السجانون فك قيودهم رغم اعتراض المحامي، مما شكل ضغطا نفسيا اضافيا على الأسرى و صعب عليهم توقيع الوكالات الخاصة بهم، او حتى حمل الهاتف المخصص للزيارة، كما كان واضحا أن كافة الأسرى خسروا أوزانا كبيرا من اجسادهم نظرا لسوء التغذية و العقوبات الانتقامية المفروضة عليهم منذ ما يزيد عن العام.

و الأسرى الذين تمت زيارتهم، هم:

1. الأسير احمد سالم (42عام) / رام الله ، و الذي اعتقل بتاريخ 10/10/2023، و صدر بحقه حكما بالاعتقال الاداري مدة 6 أشهر، تم تجديدها مرتين، علما أنه أسير سابق أمضى 17 عاما في السجون الاسرائيلية، و يقبع حاليا في سجن النقب.

2. الاسير مجد زهران (32 عام) من بلدة بدو- القدس، والمعتقل من تاريخ 13/10/2023، و من المفترض الافراج عنه يوم 06/04/2025 في حال لم يتم تجديد اعتقاله الاداري، و يتواجد حاليا في سجن النقب.

3. الأسير وسيم بني حسن ( 22 عام) / جنين، و الذي يعاني من وضع صحي مقلق، حيث لا يستطيع السمع بأذنه اليمنى، نتيجة ما تعرض له من ضرب شديد على ايدي السجانين في شهر أيار الماضي، مما تسبب له بجروح بالغة بالرأس و الاذن، الى جانب اصابته بمرض سكابيوس. علما أن الاسير يقبع حاليا في سجن مجيدو، وكان قد اعتقل بتاريخ 11/12/2023، و صدر بحقه حكما بالسجن الاداري 6 أشهر، تم تجديده مرة واحدة.

4. الأسير محمد عارف فريحات ( 43 عام) من جنين، معتقل منذ تاريخ 12/08/2024، و صدر بحقه حكما بالسجن الاداري لمدة 6 أشهر، و يتواجد حاليا في سجن مجيدو.

هناك عدد من الأسرى كان من المفترض زيارتهم، لكن تفاجأ المحامي بنقل عدد منهم الى سجون أخرى، فيما لم يتمكن الجزء الآخر من الخروج للزيارة ، بسبب ما صرحت به ادارة السجون و هو قيامها بحملات تنظيف و تعقيم لبعض الاقسام .