منظمة البيدر: سلطات الاحتلال تهدم منازل في تجمع البرج بالاغوار الشمالية

وطن: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، منازل للمواطنين في تجمع البرج في الأغوار الشمالية ، بحجة عدم الترخيص.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في تصريح صحفي ، إن جرافات وآليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، هدمت منازل في تجمع البرج في الأغوار الشمالية.

وأوضح أن التجمعات البدوية والقرى في منطقة الاغوار تتعرض لهجمات يومية من قبل حكومة الاحتلال والمستوطنين ،ضمن حملة مسعورة تنفذها دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين في المناطق المصنفة ج.