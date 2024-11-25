خامنئي: "إسرائيل" لن تنتصر في غزة ولبنان وجرائمها ستقوي المقاومة

رام الله - وطن: أكد المرشد الايراني علي خامنئي، أنّ الأميركيين يسعون إلى إشاعة الاستبداد والفوضى في المنطقة حتى يسيطروا عليها.

وقال خامنئي، أمام جمعٍ من قوات "الباسيج" بمناسبة أسبوع "قوات التعبئة"، إنّ "أي حادث يحصل في بلدنا فإن علينا أن نعلم أن أصابع العدو لها دور في ذلك وعلينا مواجهته".

وتابع خامنئي أنّ "قصف العدو لبيوت الناس في غزة ولبنان ليس انتصاراً وهو لن يحقق الانتصار فيهما".

في هذا السياق، أوضح أنّ ما قام به الاحتلال هو جرائم حرب، معتبراً أنّ قرار المحكمة الجنائية الدولية "غير كاف وأنه يجب إصدار حكم إعدام بحق القادة المجرمين".

كما أكد أنّ "جرائم الكيان في لبنان وفلسطين ستقوي وتعزز قدرات المقاومة ولا يمكن التراجع عن هذه القاعدة أو التشكيك فيها".

وأردف قائلاً إنه "على الشعبين اللبناني والفلسطيني أن يدركا أن الطريق الوحيد لمواجهة الكيان هو الكفاح المسلح"، وأكد أنّ "جبهة المقاومة التي توسعت ستتوسع غداً".

هذا وأشار خامنئي إلى أنّ عناصر قوات التعبئة يمتلكون إيماناً لا يصل إلى طريق مسدود وهم متيقنون بالوصول إلى زوال كيان الاحتلال.

وقال إنه "يجب تقوية وتعزيز قدرات قوات التعبئة والباسيج للدفاع عن حقوق الشعب والقيام بمبادرات نوعية"