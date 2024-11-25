بنك القدس يستقبل وفداً من بلدية رام الله للإعلان عن بدء مبادرة تبني الشارع

وطن: رام الله- استقبل بنك القدس مؤخراً وفداً من بلدية رام الله، برئاسة رئيس البلدية السيد عيسى قسيس، وعدد من المسؤولين في البلدية، للإعلان عن بدء تنفيذ مبادرة تبني الشارع التي تأتي ضمن اتفاقية وُقّعت بين الطرفين في وقت سابق.

وكان في استقبال الوفد الرئيس التنفيذي لبنك القدس السيد محمد شاور، برفقة عدد من المُدراء في البنك. تم خلال اللقاء مناقشة أهداف المبادرة وأهميتها في تعزيز المسؤولية المجتمعية والحفاظ على البيئة، واستعراض سُبل التعاون بين الطرفين في مجالات متنوعة، كما ناقشوا عددا من المشاريع المستقبلية.

عقب ذلك، انتقل الحضور إلى الشارع المخصص للتبني، حيث التقى الوفد بالفريق التطوعي المسؤول عن تنظيف الشارع، الذي أشاد بدوره بأهمية هذه المبادرة في خلق بيئة نظيفة وجذابة للمجتمع المحلي.

وفي تعليقه قال محمد شاور الرئيس التنفيذي للبنك " نحن في بنك القدس نؤمن بأهمية دعم المبادرات المجتمعية التي تُسهم في تحسين البيئة المحيطة وتعزيز جودة الحياة، تبنينا لشارع القدس في منطقة الماسيون وامام مبنى الإدارة العامة الجديد من خلال فريق تطوعي من الموظفين والموظفات للبنك هدفه أن يكون لبنك القدس بصمة جمالية في إطار المسؤولية المجتمعية

ومن خلال هذه الشراكة مع بلدية رام الله نسعى لتحسين جودة الحياة في المنطقة وتعزيز جمالها وبيئتها، بما يعكس رؤية بنك ودورنا في الحفاظ على جمال مدننا و خلق بيئة نظيفة وجذابة تليق بسكان رام الله وزوارها.

فيما قال عيسى قسيس رئيس البلدية: تولي بلدية رام الله اهتماماً كبيراً بتطوير وتحسين البيئة المحلية من خلال تبني المبادرات التي تعزز من نظافة المدينة وجمالها. مبادرة تبني الشارع هي خطوة جديدة نحو تحقيق بيئة أفضل للمواطنين، ونعمل جنباً إلى جنب مع مختلف القطاعات لتوفير أفضل الخدمات والمرافق التي تخدم جميع سكان المدينة. نحن فخورون بشراكتنا مع بنك القدس في هذه المبادرة التي تعكس روح التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل مصلحة المدينة والمجتمع.

كما قام الوفد بجولة تعريفية في مبنى الإدارة الجديد لبنك القدس، حيث اطلع رئيس البلدية والوفد المرافق على تجهيزاته الحديثة والمرافق المتوفرة.

تأتي هذه المبادرة لتؤكد التزام بنك القدس بدوره الفاعل في تعزيز الاستدامة البيئية ودعم المجتمع المحلي، بالتعاون مع مختلف الشركاء.