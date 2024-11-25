عائلات الأسرى "الإسرائيليين" في غزة: حكومة نتنياهو تزعم وفاة الأسرى لتضليل إدارة ترامب وتفادي صفقة التبادل

رام الله – وطن: اتهمت عائلات أسرى "إسرائيليين" في قطاع غزة، حكومة بنيامين نتنياهو، بتقديم معلومات مضللة للإدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، حول مصير الأسرى، لتجنب الضغوط الأميركية المحتملة عليها لدفعها نحو إتمام صفقة تبادل.

جاء ذلك بحسب ما أفادت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، في وقت تشهد فيه تل أبيب مطالبات متزايدة من عائلات الأسرى لإعادة ذويهم المحتجزين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وسط تحذيرات من تدهور أوضاعهم في ظل "الظروف القاسية".

وفيما تركيز الولايات المتحدة و"إسرائيل" على المفاوضات لإنهاء العدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان، يتصاعد الغضب في أوساط عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، مع استمرار احتجاز 101 أسير منذ أكثر من 416 يومًا، متهمة الحكومة بالإهمال والتخلي عنهم.

وأشار التقرير إلى أن مصادر مقربة من الرئيس الأميركي المنتخب أكدت اهتمامه بقضية الأسرى، إلا أن تل أبيب تقدم معلومات لمسؤولي إدارته المقبلة تفيد بأن "أغلب الأسرى قتلوا وليسوا على قيد الحياة"، بهدف تقليل الضغوط الأميركية لإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس، بعد تنصيب الإدارة الجديدة في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وفي منتجع مارا لاغو في فلوريدا، شبه البعض ترامب بالرئيس رونالد ريغان، الذي أنهى أزمة رهائن إيران فور تسلمه السلطة عام 1981. وأثناء حملته الانتخابية، ادعى ترامب مرارًا أنه لو كان في منصب الرئيس، لما اندلعت الحرب، وأنه قادر على "إطلاق سراح الأسرى في غزة".

وانتقد والد أحد الجنود الأسرى، رُوبي حن، حكومة نتنياهو، وقال: "يمكنني أن أؤكد، بناءً على المصادر التي أتحدث معها، أن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، وهم أنفسهم المسؤولون عن فشل 7 أكتوبر، يبلغون ترامب وفريقه بأن غالبية المختطفين قد قُتلوا".

واعتبر أن الحكومة تستخدم هذا النهج في محاولة لتقليل ضغوط محتملة قد تحاول إدارة ترامب ممارستها مستقبلا على إسرائيل، وقال "يعتبرون أنه بذلك لن تكون هناك ضغوط لاستعجال التوصل إلى صفقة تبادل. إنه لأمر مذهل أن يجرؤوا على قول مثل هذه الأمور بينما يرتدون شارة دعم الرهائن".

بدوره، قال غيل ديكمان، قريب إحدى الأسيرات، كتب على تويتر: "من يروج لترامب هذه الأكاذيب؟ من يقنعه بأن الرهائن قد ماتوا؟ بدلاً من إعادة الجميع سريعًا، سواء كانوا أحياء أو موتى، انتظرتم حتى يُقتل الرهائن في الأسر، والآن تكذبون وتقولون إن معظمهم قد ماتوا لتبرير التخلي عنهم مجددًا". وأضاف: "ما زال هناك من هم أحياء. أعيدوهم جميعًا. بلا أعذار. الأحياء لإعادة التأهيل، والموتى للدفن".