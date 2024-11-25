منظمة: 130 ألف طفل محاصرون لمدة 50 يوما بشمال غزة

وطن: أفادت منظمة أنقذوا الأطفال إن نحو 130 ألف طفل دون سن العاشرة محاصرون لمدة 50 يوما في شمال قطاع غزة.

وقالت المنظمة إن إمدادات الغذاء والمياه والدواء قطعت عن الأطفال المحاصرين في شمال القطاع.

ويشار إلى أن، عدد الشهداء الأطفال منذ السابع من أكتوبر 2023، 20 ألف شهيد، فيما أصيب أكثر من 40 ألفاً بجروح متفاوتة، إضافة إلى تدمير المرافق الصحية والتعليمية، ما يجعل الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة أكثر مأساوية، حيثُ تسلط هذه الممارسات الضوء على محاولات منهجية لطمس هوية الأطفال الفلسطينيين وتهديد مستقبلهم.