الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من سعير وبيت أمر

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين، خمسة مواطنين من بلدة سعير شرق الخليل، وآخر من بلدة بيت أمر، واقتحمت مخيم العروب شمالا.

وافادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة سعير شرق الخليل واعتقلت كلا من: عبد الله أبو عيشة المطور، وعمر مصطفى الشلالدة، ومحمد ذياب الطروة، وابراهيم أبو شنب، واعتدت بالضرب المبرح على الشاب أحمد سمير أبو عياش قبل اعتقاله وتفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

وأكد الناشط الاعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت امر شمال الخليل واعتقلت الشاب احمد سمير عبد الرحمن أبو عياش (24 عاما) واعتدت عليه بالضرب المبرح، وأجرت تفتيشا للمنزل وحطمت الأثاث والأبواب الداخلية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل وفتشت عدة منازل واحتجزت الفتى حذيفة يوسف جوابرة، والشاب محمد فتحي شحادة، وناصر شحادة ونجله، أحمد، وأجرت معهم تحقيقا قبل الافراج عنهم.

كما واصلت قوات الاحتلال اغلاقها مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل ومداخل مدينة الخليل بالبوابات الحديدية، وشددت من إجراءاتها في البلدة القديمة وعلى الحواجز العسكرية.