حزب الله يدمّر 6 دبابات ميركافا إسرائيلية في ساعات.. وهذا عددها منذ بداية الحرب

وطن: استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان يوم الأحد، 6 دبابات "ميركافا" تابعة لجيش الاحتلال، وهو الرصيد الأكبر من دبابات الاحتلال منذ حرب طوفان الأقصى التي يتم تدميرها في يومٍ واحد.

وفي التفاصيل التي وردت في بيانات المقاومة، فإنّ الدبابات توزّعت: 5 في القطاع الغربي في الأطراف الشرقية لبلدة البياضة (واحدة عند الساعة 04:30 وثلاثة عند الساعة 04:45 بعد الظهر، وخامسة عند الساعة 05:15 مساءً)، وواحدة على أطراف الشرقية لبلدة ديرميماس في القطاع الشرقي عند الساعة 04:45 بعد الظهر.

وأفاد مصدر في الجنوب، أنّه تم رصد انسحاب أرتال "إسرائيلية" من المناطق الشرقية والجنوبية لبلدة البياضة.

وكان الأمين العام لحزب الله، الشهيد حسن نصرالله قد توعّد سابقاً، في سياق حديثه عن تقرير إسرائيلي يفيد بنقص في الدبابات بأنه "إذا جاءت دباباتكم إلى جنوب لبنان، لن تعانوا نقصاً في الدبابات لأنّه لن تبقى لكم دبابات".

وارتفعت حصيلة دبابات الاحتلال التي تم استهدافها بنيران حزب الله وتدميرها إلى 60 دبابة، أغلبيتها في فترة ما بعد التوغل البرّي "الإسرائيلي".

واستهدف حزب الله، الأحد، تجمّعات لجنود الاحتلال عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام 5 مرّات عند الساعات 08:45 صباحاً،01:15 و01:30 ظهراً و09:45 مساءً، بصلية صاروخية لكلٍ منها

وعند الساعة 18:30، تم استهداف تجمعّين لقوّات الاحتلال عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة دير ميماس، وأيضاً عند مثلّث دير ميماس - كفركلا بصليةٍ صاروخية لكلٍ منها.

كما استهدف المقاومون تجمعاً لقوّات الاحتلال في ثكنة أفيفيم بِصليةٍ صاروخية عند الساعة 08:00 مساءً

وبعد رصد ‏تحركات لجيش الاحتلال في محيط موقع الراهب مقابل بلدة عيتا الشعب، عند الساعة 04:00 بعد الظهر، استهدفت المقاومة، قوة مشاة من جيش الاحتلال غربي الموقع، بصاروخٍ موجّه، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

واستهدف حزب الله عند الساعة 11:30 صباحاً مرابض مدفعية الاحتلال في مستوطنة ديشون، التي كانت تعتدي على القرى الجنوبية، بصليةٍ صاروخية.

وللمرّة الثانية استهدفت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:00 صباحاً، تجمعاً لقوات الاحتلال في مستوطنة كريات شمونة، بصليةٍ صاروخية بعد استهدافها عند الساعة 10:30 بصلية صاروخية أيضاً.

وكان حزب الله قد استهدف غرفة عمليات مستحدثة في مستوطنة المطلة وذلك صباح يوم الأحد عند الساعة 07:00، وتجمّعاً في الموقع التابع للمستوطنة بعد نصف ساعة من الضربة الأولى.