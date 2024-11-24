المقاومة العراقية تقصف هدفين للاحتلال جنوب فلسطين المحتلة

وطن: قالت المقاومة الإسلامية في العراق، إنها قصفت بالطيران المسير مساء اليوم الأحد، هدفين يتبعان الاحتلال الإسرائيلي (عسكري وحيوي) جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصرحت المقاومة العراقية في بلاغين عسكريين منفصلين، بأن مجاهديها هاجموا بالطيران المسير هدفاً حيوياً وآخر عسكريًا في جنوب الأراضي المحتلة. مؤكدة: "استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وأشارت إلى أنها "مستمرة بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرة أهل فلسطين ولبنان، والردّ على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب (الاحتلال الإسرائيلي) بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".