ندوة سياسية في مدينة بريمن للجالية الفلسطينية والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات تناولت الأصوات الفلسطينية في بريمن ألمانيا

وطن: نظمت الجالية الفلسطينية والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات في مدينة بريمن الألمانية بالتعاون مع الرئيس الفخري للجمعية الألمانية الفلسطينية ديتلف غريشي، اليوم الأحد ندوة سياسية حاشدة تناولت الأصوات الفلسطينية في ألمانيا.

وافتتح الندوة رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية، مفوض عام التجمع وامين سره سامر بلال أصلان، مرحباً بمشاركة الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين ألمان واوروبين، مؤكداً أهمية هذه الندوة التي تأتي في ظروف قاسية وشديدة التعقيد تمر بها القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية وتطهير عرقي ومجاعة جماعية لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث.

وشدد اصلان على دور الجالية الفلسطينية في بريمن بابقاء القضية الفلسطينية وحرب الابادة في غزة حاضرة لدى ابناء الجالية الفلسطينية والعربية وأصدقاء الشعب الفلسطيني من الألمان من خلال استضافة النخب السياسية الالمانية والفلسطينية والعربية والحوار دائما حول مختلف القضايا.

وادار الندوة الصحفي عبد حسن متحدثاً عن تجربته في غزة خلال الأشهر الثلاثة من الحرب على غزة وعن كيفية خروجه من غزة وازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها العالم تجاه غزة

وقال أن الناس في غزة تدفع أثمان باهضه جراء هذه الحرب الأكثر اجرامية على الشعب الفلسطيني وأضاف حسن أن هذه الحرب على الشعب الفلسطيني، وكانت بمثابة ابادة لكل شي في غزة وطالت الحرب الجامعات والمدارس والمستشفيات والإنسان الفلسطيني على أكمل وجه وأقولها بحرقة كبيرة نحن خسرنا الانسان الفلسطيني اغلى ما نملك.

ودعا حسن الساسة الفلسطينيين إلى مراجعة اخطائهم كما عليهم الاعتذار للشعب الفلسطيني في غزة ويجب عليهم الوصول الى نقطة اتفاق لإنقاذ ما يمكن انقاذه من الناس في غزة

كما ادان حسن سياسة التجويع الجماعي التي تنتهجها إسرائيل دون تحرك من العالم العربي والإسلامي إضافة إلى المجتمع الدولي.

كما حمل حسن المسؤولين الفلسطينيين والمؤسسات العاملة في غزة المسؤولية أمام المجاعة الجماعية للناس في غزة

وأشار حسن إلى انحياز السياسة الالمانية لاسرائيل ودعا الحكومة الألمانية لمراجعة السياسة الألمانية تجاه الفلسطينيين في غزة وما يتعرضون له من معاناة وكارثة انسانية على كل المستويات جراء حرب الابادة وجرائم القتل في غزة