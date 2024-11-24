إعلام عبري: حزب الله تسبب بـ500 دوي لصفارات الإنذار اليوم.. الميدان يتكلم والضغوط تشتد

وطن: "يومٌ غير عادي في إسرائيل"، هكذا عنونت وسائل الإعلام العبرية أحداث اليوم في شمال فلسطين. وقالت "قناة 12" العبرية، إنّه "يوم كثيف جداً من صواريخ حزب الله، غطى مناطق هائلة".

وتابعت القناة معترفة بصعوبة ما حصل،أن "الشعور اليوم في الشمال غير سهل أبداً مع أكثر من 250 صاروخ ، في الوسط والشمال وحيفا والكريوت، وللأسف في الكثير من المناطق سقطت صواريخ، ومنظومات الدفاع الجوي اليوم ببساطة لم تعمل كالمعتاد".

من جهتها، وصفت قناة "كان" العبرية، إطلاق النار من قبل حزب الله اليوم بـ"غير الاعتيادي أبداً"، وأشارت إلى أنّ "انتشار الصواريخ على طول الشمال والعمق هو أمر لم نشهده منذ مدة طويلة إضافة الى كمية الصواريخ"

وعلّق المراسل العسكري لموقع "واللا" ساخراً: "ألم يخبرونا بأنه تم تدمير 80% من الصواريخ والقذائف الموجودة لدى حزب الله؟".

ودوّت صفارات الإنذار أكثر من 500 مرّة منذ ساعات الصباح بسبب صواريخ حزب الله، بحسب مصدر عسكري لإذاعة "الجيش".

وتابع المصدر مؤكداً، أن نحو 4 مليون شخص دخلوا إلى الغرف الملاجئ منذ الصباح".

وقالت المراسلة في "القناة 12" العبرية، دفنا ليئيل إنّ حكومة الاحتلال تعقد نقاشاً اليوم بشأن مفاوضات وقف الحرب مع لبنان.

وأشارت المراسلة إلى "الضغوط الذي تتزايد على نتنياهو"، مؤكدة أنه في هذا اللحظات "الميدان يتكلم".