لبنان: غارات للاحتلال على الضاحية والجنوب والبقاع.. وحصيلة الشهداء 3754

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3754 شهيداً و15626 جريحاً، حتى أمس السبت، منذ بدء العدوان.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي، لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفيه أنّ غارات العدوان أمس السبت، بلغت 84 شهيداً و213 جريحاً.

هذا وواصل طيران الاحتلال المعادي شنّ غاراته على مناطق ضاحية بيروت الجنوبية، حيث شنّ مساء الأحد، غارات استهدفت مناطق برج البراجنة والحدث والكفاءات.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ الغارتين التي شنتهما طائرات العدوان على منطقة الكفاءات تسببتا بدمار هائل على رقعة جغرافية كبيرة، بدءاً من المباني المجاورة لمدارس "المهدي" وحتى في اتجاه طريق عام أوتوستراد الجاموس، حيث تصاعدت سحب الدخان الكثيفة، وغطّت أجواء المنطقة المستهدفة، مع انبعاثات لروائح كريهة.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، مساء الأحد، أنّ "غارة الاحتلال الإسرائيلي على منطقة البسطا الفوقا في بيروت الإدارية، فجر أمس السبت، أدّت في حصيلة جديدة محدّثة وغير نهائية إلى استشهاد 29 شخصاً، وإصابة 67 آخرين بجروح، مؤكّداً أنّ أعمال رفع الأنقاض لاتزال مستمرة للبحث عن مفقودين.

وفي جنوب لبنان، يواصل "جيش" الاحتلال تكثيف هجماته وقصفه الجوي والمدفعي على مختلف قرى الجنوب، حيث أغار طيرانه المعادي، مساء الأحد، مستهدفاً حي البياض في النبطية، إضافةً إلى استهداف دير قانون رأس العين، كفردونين، مجدل سلم، حانين، رشاف، كفرا، ياطر، السماعية، والمنصوري.

وفي منطقة مرجعيون، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، مساء الليلة، بأنّ بلدة الخيام تتعرض منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الساعة، لقصف مدفعي متقطع، ورمايات من دبابات العدو المتمركزة على حافة الخيام باتجاه أحياء البلدة والقرى المحيطة بها.

وشنّ الطيران المعادي غارتين على الخيام، بالإضافة إلى قيامه بعدة عمليات تفجير ونسف في البلدة. كما قام بعمليات تفجير على مجرى نهر الليطاني غربي بلدة دير ميماس.

وفي الحي الشرقي لبلدة القليعة في قضاء مرجعيون، استهدف "جيش" الاحتلال منزل المواطن (ط.ن) بقذيفة دبابة، ما أدّى إلى تدمير جزء من منزله، وإصابته بجروح عديدة، نقل في إثرها إلى مستشفى حاصبيا الحكومي.

أما في صور، فتشهد المنطقة الشرقية لبلدة البياضة، وأطراف بلدة شمع، ووادي حامول، قصفاً مدفعياً معاديا ً ومباشراً.

كما شنّت الطائرات الحربية المعادية غارة عنيفة على بلدة دير قانون رأس العين جنوبي صور.

فيما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ بلدتي السماعية والمنصوري تتعرضان لقصف مدفعي إسرائيلي حتى الساعة، مشيرةً أيضاً إلى أنّ الطيران المعادي أغار للمرة الثانية على المنطقة الواقعة بين بلدتي طورا ومعركة.

وفي النبطية، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء الليلة، للمرة الثانية بغارة على حي البياض في مدينة النبطية.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بعدة غارات طريق البرج بين بلدتي كفرتبنيت وأرنون. فيما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ غارات الطيران المعادي دمّر ت 10 منازل في يحمر الشقيف، وذلك عبر غارات عنيفة وكثيفة.

وفي منطقة الزهراني في قضاء صيدا، شنّ الطيران الحربي المعادي غارتين على بلدة الخرايب وفي المكان نفسه وبفارق دقائق، استهدفت منزلاً غير مأهولاً قرب خزان مياه البلدة.

كما أشارت الوكالة إلى أنّ الطيران المعادي أغار على بلدة شبيل، في منطقة جزين بقضاء جبل لبنان، ما أدّى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بلدات القطراني وداريا وشبيل والسريرة.

وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار صوت فوق مدينة صيدا ومحيطها وصولاً حتى منطقة إقليم التفاح.

وفي وقت سابق اليوم، تعرّضت بلدة الريحان لغارة معادية. كما استهدفت الغارات أيضاً بلدات كوثرية السيّاد وسط أنصار، ديرسريان، رومين، وحومين التحتا. فيما تعرضت بلدة يحمر الشقيف لغارات معادية أدّت إلى تدمير أحد المنازل، حيث طال القصف المدفعي الإسرائيلي أيضاً محلّات تجاريّة في البلدة، وألحق بها وبعدد من المنازل المجاورة أضراراً فادحة.

واستهدفت دبّابة إسرائيليّة منزل مواطن من حاصبيا، في بلدة إبل السقي، ما أدّى إلى استشهاده. كما تعرّضت المنطقة الواقعة بين المنصوري وبيوت السياد في قضاء صور، لقصف إسرائيلي بقذائف من عيار 155 ملم.

هذا ونعت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، اليوم في بيان، "المعاون الأول الشهيد دياب محمد جعفر، الذي استشهد بتاريخ من جرّاء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركزاً للجيش اللبناني في بلدة العامرية - القليلة - صور في الجنوب، وأصيب 18 عسكرياً بينهم مصابون بجروح بليغة، كما تعرّض المركز لأضرار جسيمة".

غارات العدوان الإسرائيلي تتواصل على البقاع

وفي بعلبك، شنّ الطيران الحربي المعادي غارة على مرتفعات بلدة قصرنبا لجهة بدنايل.

وصدر عن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن فيه أنّ غارة الاحتلال الإسرائيلي على طريق بوداي - السعيدة في محافظة بعلبك الهرمل، أدّت إلى ارتقاء شهيدين.

وفي البقاع، شنّ الطيران المعادي غارة عنيفة على منزل في بلدة مشغرة، ما أدّى إلى تدميره بالكامل، وارتقاء شهيدين وإصابة 20 آخرين بجروح، توزّعوا على مستشفيي مشغرة والبقاع.