المقاومة توقع قتلى وجرحى للاحتلال في رفح.. وتسقط طائرة إسرائيلية في شمال غزة

وطن: تواصل المقاومة في قطاع غزة التصدي لقوات الاحتلال، بحيث تركزت عملياتها، في اليوم الـ415 من "طوفان الأقصى"، في رفح جنوباً.

كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، اشتبكت مع قوة راجلة من جيش الاحتلال، قوامها 10 جنود، من المسافة صفر، موقعةً إياهم بين قتيل وجريح، وذلك في شارع الجامعة في حي الجنينة، شرقي رفح.

وفي المنطقة نفسها، استهدفت كتائب القسّام قوةً من جيش الاحتلال تحصّنت في منزل بقذيفة مضادة للأفراد.

كذلك، استهدفت، بقذيفتي "الياسين 105"، جرافةً عسكريةً تابعة لجيش الاحتلال من نوع "D9"، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وآليةً عسكريةً أخرى، في شمالي برج عوض في رفح.

وفي شمالي مدينة غزة، وتحديداً في منطقة التوام، دكّت القسّام مقر قيادة وسيطرة قوات الاحتلال المتوغلة بوابل من قذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

بدورها، أسقطت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، طائرةً تابعة لجيش الاحتلال من نوع "Evo Max"، كانت تلقي القنابل تجاه المنازل في شمالي قطاع غزة.

وفي إطار التعاون بين مختلف الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة، استهدفت كتائب القسّام وكتائب الشهيد جهاد جبريل موقع قيادة وسيطرة تابعاً للاحتلال في محور "نتساريم"، بصواريخ من عيار 107 ملم.

وقصفت سرايا القدس، بالاشتراك مع كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، موقع "فجة" العسكري التابع لجيش الاحتلال بصواريخ من عيار 107 ملم.

ونشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مشاهد عن استهدافها تموضعات لجنود الاحتلال وموقع "أبو عريبان" في "نتساريم"، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.