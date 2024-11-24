الاحتلال يعتقل مواطنين من بيتونيا وآخر خلال اقتحامه المتواصل لبلدة المغير

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مواطنين من بلدة بيتونيا غرب رام الله، فيما اعتقلت مواطنا خلال اقتحامها المتواصل لبلدة المغير شمال شرق المحافظة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين لم تعرف هويتهما وصادرت مركبة، خلال اقتحامها بلدة بيتونيا.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن إيهاب أبو عليا خلال مواصلتها اقتحام بلدة المغير، فيما احتجزت 9 آخرين وأطلقت سراحهم في وقت لاحق.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام البلدة منذ ساعات مساء أمس، حيث استولت على منزل المواطن وحيد أبو نعيم وحولته إلى ثكنة عسكرية، ورفعت علم الاحتلال على سطحه.

وذكرت مصادر محلية أن تلك القوات تنفذ عمليات تحقيق ميداني لعشرات المواطنين، وسط مداهمة وتفتيش عدد من المنازل.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكري على مداخل قرى كفر نعمة وراس كركر وخربثا بني حارث غرب رام الله، ودققت في هويات المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.