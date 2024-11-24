الاحتلال يعتدي على مواطن من مخيم نور شمس أثناء مروره على حاجز شرق طولكرم

وطن: اعتدت قوات الاحتلال مساء اليوم الأحد، بالضرب على مواطن من مخيم نور شمس أثناء مروره عبر حاجز عناب العسكري شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال على الحاجز أوقفوا المركبة التي كان يستقلها المواطن محمود أبو شقير (40 عاما) أثناء عودته من نابلس، ودققوا في هويات الركاب، وأجبروه على النزول من المركبة عندما وجدوا هويته من مخيم نور شمس، اعتدوا عليه بالضرب المبرح.

وأضافت أنه تم نقل المواطن أبو شقير إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة، حيث اصيب بكسر حاد في رجله، وبحاجة الى عملية جراحية فيها.