شهيد وجرحى من الجيش اللبناني بعدوان إسرائيلي على مقرهم جنوب لبنان

وطن: استشهد عسكري وأصيب 18 آخرين بينهم بجروح بليغة نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركزاً للجيش اللبناني في العامرية على طريق القليلة- صور جنوب لبنان، كما تعرّض المركز لأضرار جسيمة.

وفي هذا الإطار، أعرب وزير الدفاع اللبناني موريس سليم عن إدانته للعدوان الإسرائيلي المباشر الذي استهدف مركزاً للجيش في العامرية، في وقت تتواصل المساعي الدولية لوقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 ودعم الجيش لتعزيز وجوده في الجنوب.

وأضاف أنّ هذا العدوان "يؤكد تعمد الاحتلاال الإسرائيلي مراراً وتكراراً تجاهل الدعوات إلى وقف اطلاق النار تنفيذاً لمخططاته العدوانية ليس فقط ضد لبنان، بل كذلك ضد السلام والاستقرار في المنطقة كلها".

وقال إنه ينبغي على "المجتمع الدولي الذي يشهد على وحشية الآلة العسكرية الإسرائيلية في التدمير الممنهج والقتل المتعمد الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإرغامه على وقف العدوان على لبنان وتطبيق القرار 1701".

وفي البقاع، أفاد مصدر لبناني بشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدة بدنايل وسهل بوداي.

كما ارتقى شهيدان وأصيب 20 شخصاً من جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلاً في بلدة مشغرة في البقاع الغربي.