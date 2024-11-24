بالاسماء.. الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 25 معتقلا

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 25 معتقلا.

وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):

1. احمد مصطفى ابراهيم صلاح/جنين (6 أشهر)

2. ياسين كايد عبد اللطيف صالح/عوريف (4 أشهر)

3. حمزة ماجد كامل ابو الهيجا/جنين (6 أشهر)

4. انيس احمد انيس صوافطة/طوباس (6 أشهر)

5. محمد خالد عبد الرحيم مخلوف/عصيرة القبلية (4 أشهر)

6. احمد سعيد صلاح طزاعزه/قباطية ( 6 أشهر)

7. رواد وسيم غسان صبيحات/رمانة (6 أشهر)

8. احمد يونس سعدي نجار/الفوا (6 أشهر)

9. جعفر حمدان نمر غرابة/ قباطية (4 أشهر)

10. صهيب سعيد محمد كبها/يعبد (6 أشهر)

11. عبد الجليل رسمي صادق بشارات/طمون (6 أشهر)

12. صبري ناهد موسى ابو شماس/طولكرم (6 أشهر)

13. محمود فادي سليم عبد المجيد/نابلس (6 أشهر)

14. زاهر حسني حسن حمد/صيدا (4 أشهر)

15. حسن جمال محمود معروف/نابلس (6 أشهر)

16. سامي محمود عبد الفتاح عطا/عقبة جبر (4 أشهر)

17. علاء ناصر يوسف شرقاوي/عسكر (6 أشهر)

18. وسام محمود حسن لباط/قلقيلية (6 أشهر)

19. كميل وائل احمد جرار/صانور (3 أشهر)

20. عبد العزيز رائد العزيز ابو سعده/عسكر (6 أشهر)

21. ثائر فتحي عبد الفتاح قنديل/عسكر (4 أشهر)

22. امجد رابي عبد الكريم السعدي/جنين (4 أشهر)

23. محمود ماهر علي عجوري/عسكر (6 أشهر)

24. عميد زياد محمود مغربي/عسكر (6 أشهر)

25. محمود صلاح عبد القادر كميل/قباطية (6 أشهر)