مجلة المقدسية الصادرة عن جامعة القدس تنشر عددها الأخير بالإنجليزية

وطن: أصدرت جامعة القدس العدد الرابع والعشرين من مجلة المقدسية المحكّمة الفصلية باللغة الإنجليزية، وهو العدد الأول الذي يترجم للغة أجنبية، في خطوة فريدة لإعلاء صوت المدينة المقدسة وقضاياها ومعاناة أهاليها أمام تهديدات الهوية والتاريخ والوجود الفلسطيني في المدينة.

وتصدر المقدسية منذ عام 2019 عن مركز دراسات القدس الواقع في خان تنكز في سوق القطانين-البلدة القديمة في مدينة القدس، ويرأس تحريرها أ.د. سعيد أبو علي، ومدير التحرير د. وليد سالم، ولها هيئة استشارية يأتي بينها رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك ورجال أعمال ودين في المدينة، وأعضاء في هيئة التحرير من باحثين وصحفيين وكتاب، وتوزع في فلسطين ومصر ولبنان.

وأشاد أ.د. عماد أبو كشك بهذه الخطوة التي تحمل مجلة المقدسية وموضوعها القدس إلى العالمية، حيث يمكن للعالم التعرف إلى قضايا المدينة وما تواجهه من تحديات تهدد هويتها وتاريخها، وأهم التغيرات التي تعصف بالقضية الفلسطينية وتمس الشأن المقدسي بشكل خاص، مؤكدًا أن هذه الخطوة هامة وأساسية للفت نظر الشعوب إلى ما تمر به القدس التي تعد أحد أهم ثوابت القضية الوطنية، والمدينة التي تمثل السلام ووحدة الأديان وتنوع الحضارات، ووجهة تاريخية وحضارية وثقافية على مر التاريخ.

وتضمن العدد المترجم-عدد خريف عام 2024، ملفًا عن "الاحتلال الإسرائيلي والأونروا" من 190 صفحة، كتب فيه رئيس تحرير المجلة أ.د. سعيد أبوعلي، ومدير التحرير الدكتور وليد سالم، والباحثون: د. كمال قبعة، والأساتذة داود الغول، وأحمد هماش، وعليان الهندي، وأنور حمام، وفي قسم دراسات يجد القارئ دراستين للأستاذين الدكتورين سعيد البيشاوي وزيدان كفافي، وكتب الأستاذ عزيز العصا في سلسلته لقسم إعلام ومعالم مقدسية هذه المرة عن الدكتور وليد سالم، وتضمن القسم أيضًا استعراض كتاب عن رحلة أوليا جلبي للقدس قام به الأستاذ تحسين يقين، وشمل العدد تغطية لبعض من فعاليات الجامعة ورئيسها أ.د. أبو كشك.

المقدسيّة تنضم إلى أدبيات الجامعة العربية ومنشوراتها

وأبرم مؤخرًا اتفاق مع الجامعة العربية، على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض، على ضم مجلة المقدسية إلى أدبياتها ومنشوراتها، والمشاركة في توزيعها إلكترونيًا عبر منصاتها، وورقيًا عبر مندوبيات الدول الأعضاء وسفارات الدول في مصر والمنظمات الدولية، وكذلك تزويد البعثات في العالم بنسخ ورقية وإلكترونية لتعميمها في الدول وعبر الحكومات ومجالس السفراء العرب حول العالم.

وعدّت إدارة المجلة هذه الخطوة نقلة كبيرة في التوزيع والانتشار مع الحفاظ على ملكية جامعة القدس الفكرية للمجلة، وتأتي أهمية هذه الخطوة في إطار الدفاع عن مدينة القدس بتبني موقف الجامعة ومحتوى مجلتها المختصة الملتزمة بشعارها المركزي "القدس تجمع ولا تفرق"، وأولويتها في الدفاع عن هوية القدس وصمود أهاليها.

يشار إلى أن مجلة المقدسية هي مجلة فصلية مختصة بالشؤون المقدسية تغطي الموضوعات والقضايا الخاصة بمدينة القدس في مختلف المجالات الفكرية والحضارية والعمرانية والسياسية والثقافية، إلى جانب المخططات والسياسات الإسرائيلية التي تستهدف القدس ما بين الاستيطان والتهويد، ويكتب فيها ثلة من الكتاب والباحثين والمحررين المختصين بالشأن المقدسي والثقافي والسياسي.