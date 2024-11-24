العثور على جثة حاخام جمعية "حباد" اليمينية في الإمارات

رام الله - وطن: أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال، ووزارة الخارجية الإسرائيلية رسميًا العثور على جثة مبعوث منظمة حباد الاستيطانية "تسفي كوغان" في الإمارات.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية صباح اليوم الاحد ان الأجهزة الأمنية في الإمارات عثرت على جثة مجهولة، ويجري التحقيق في علاقتها بقضية اختفاء الحاخام تسفي كوغان، قبل ان يؤكد مكتب نتنياهو الخبر، وان الجثة تعود للحاخام.

وكانت آثار كوغان اختفت الخميس الماضي، بعد انقطاع الاتصال به، والاشتباه بتعرضه إما للخطف أو القتل، وسط تحقيقات من السلطات الإماراتية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من انتشار اخبار عن مشاركة الموساد وأجهزة الاستخبارات الإماراتية في اختفاء حاخام في الإمارات، في ظل معلومات تفيد بأنه "تعرض للاختطاف أو القتل".

ويدور الحديث ان المستوطن الذي فقد الاتصال به خدم في جيش الاحتلال ضمن لواء جفعاتي، وهو مبعوث حركة "حباد" الاستيطانية المتطرفة.

وزعمت صحف عبرية، إن 3 أوزبكيين على صلة بإيران قد يكونون وراء خطف أو قتل كوغان، الذي يعمل مبعوثا لمنظمة حاباد اليهودية المتطرفة، التي تدعو إلى التخلص من الفلسطينيين في الضفة الغربية والاستيلاء على أراضيهم.