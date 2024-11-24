محلل عسكري إسرائيلي يطالب بإقالة هاليفي.. جيش فوضوي يفتقر للانضباط

رام الله - وطن: دعا المحلل العسكري الإسرائيلي يوسي ميلمان إلى فتح تحقيق عن مدى الانضباط في الجيش في الحرب الدائرة في غزة ولبنان.

وهاجم ميلمان قيادة الجيش ممثلة في رئيس أركانه هيرتسي هاليفي، محمله المسؤولية عما وصفه بالفوضى والافتقار للانضباط داخل الجيش.

واستعرض ميلمان في مقال له في صحيفة "هآرتس" عدة حوادث تشير إلى تلك الفوضى ومنها اصطحاب المدنيين لساحات القتال، مسلطا الضوء على حادثة مقتل عالم الآثار زئيف أيرليش في لبنان.

وألقى ميلمان المسؤولية على هليفي مطالبا باستقالته، وقال إن "المسؤولية عن تفشي الفوضى في الانضباط المتزايد في الجيش في الأشهر الأخيرة، تقع كما ذكرنا أولاً وقبل كل شيء على رئيس الأركان، مما يعزز الحاجة إلى استقالته".