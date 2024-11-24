حزب الله يقصف تل أبيب ومحيطها برشقة صاروخية نوعية

رام الله - وطن: قصف حزب الله صباح اليوم، مدينتي تل أبيب ونتانيا ومحيطهما برشقة صاروخية نوعية.

ودوت صافرات الانذار صباح اليوم في عشرات المواقع والمناطق وسط فلسطين المحتلة، تحذيرا من رشقة صاروخية.

وقالت مصادر لبنانية ان المقاومة أطلقت رشقة صاروخية ثقيلة ونوعية باتجاه منطقة الوسط وتحديدا تل أبيب ونتانيا.

وقالت مصادر عبرية ان مئات الاف المستوطنين هرعوا الى الملاجئ، بينما سمعت أصوات انفجارات ضخمة وصل صداها الى مناطق الضفة الغربية.

وقالت القناة 12 العبرية ان نحو 6 صواريخ أطلقت من لبنان نحو تل أبيب، بينما قال جيش الاحتلال انه جرى إطلاق 5 صواريخ