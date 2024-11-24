مقتل شخص بمحيط السفارة الإسرائيلية بعمّان بعد عملية إطلاق نار

وطن: أعلن الأمن العام الأردني عن مقتل شخص أطلق النار على رجال الأمن بمحيط سفارة الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة عمّان، فيما اصيب 3 من رجال الأمن.

وأغلق الأمن الأردني كل الطرق المؤدية إلى مقر سفارة الاحتلال الإسرائيلي غربي العاصمة عمّان، بعد إطلاق نار بمحيطها، كما حلقت طائرات مسيّرة في محيط السفارة.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود أن الشرطة الأردنية فرضت طوقا أمنيا في محيط السفارة الإسرائيلية بعد سماع طلقات نارية.

وذكر شهود أن سيارات الشرطة والإسعاف هرعت إلى حي الرابية حيث توجد السفارة، بعد سماع إطلاق نار متقطع.

وقال مصدر أمني إن الشرطة ناشدت السكان البقاء في منازلهم بينما يبحث أفراد الأمن عن مطلقي الرصاص.

وتخضع المنطقة القريبة من السفارة لحراسة مكثفة من المناطق المعروفة التي تنظم بها احتجاجات عادة ضد إسرائيل.

المصدر : الجزيرة