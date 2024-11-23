بالفيديو| "القسام": فجرنا الية عسكرية للاحتلال في جنين

وطن: نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم السبت، مشاهد لتفجير عبوة ناسفة في جيب عسكري إسرائيلي داخل مدينة جنين.

وأشارت كتائب القسام في المشاهد التي نشرتها على قناتها الرسمية على "تليغرام"، إلى أن التفجير استهدف الجيب في جنين يوم الثلاثاء الماضي (19 نوفمبر/ تشرين ثاني)، وأسفر عن إصابة 3 من جنود الاحتلال.

وأظهرت المشاهد تفجير العبوة بالقرب من الجيب الذي كان يتمركز في أحد شوارع المدينة.

وشهدت جنين الأسبوع الماضي اقتحامًا واسعًا استمر ليومين متتاليين، وخلّف 8 شهداء وعشرات الجرحى والمعتقلين، ودمارا واسعا في البنية التحتية ومنازل المواطنين.