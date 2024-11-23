الاعلام العبري: حيفا و"الكريوت" تحولتا إلى خط مواجهة.. و"نهاريا" أصبحت مدينة أشباح

وطن: نقلت قناة "كان" العبرية عن المستوطنين في حيفا و"الكريوت"، شمالي فلسطين المحتلّة، أنّهم تحولوا إلى "سكان خط مواجهة"، فيما تحوّلت نهاريا إلى مدينة أشباح، بعد أن شلّهم الخوف، وفق تعبيرهم، من جراء انطلاق صفارات الإنذار بمعدّل 5 مرات في اليوم.

هذه الحالة التي تسيطر على المستوطنيين تأتي في ظل عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان المستمرة وتوسيعها مدى النيران رداً على العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقالت مراسلة "كان" في الشمال، اورلي الكلعي، إنّ الإسرائيليين في "الكريوت" وحيفا يقولون دخلوا 40 دقيقة عشية السبت إلى الملاجئ بسبب مسيّرة واحدة أطلقت من لبنان، مضيفةً أنهم اضطروا مرة بعد أخرى للدخول والخروج من الأماكن المحصنة.

وأكد المستوطن، يوآف مينتس، في مقابلة أجرتها معه القناة العبرية أنّهم يركضون إلى ملجأ بين 4 إلى 5 مرات في اليوم في أوقات غير معروفة، وأحيانا أكثر.

بدوره، قال المستوطن، زيف غلعاد، في عكا في تصريح لـ"كان" إنّه "اعتقدنا قبل سنة أن عكا ليس فيها سقوط صواريخ، اليوم أصبح هذا أمر روتيني والخوف يشلنا في كل مرة نسمع فيها صفارة الإنذار".

مستوطن آخر هو، يوآف مينتس، تحدثت للقناة عن التداعيات الاقتصادية لعمليات المقاومة في الشمالي، حيث أنّ "المصالح التجارية في مدينة نهاريا ميتة، والمدينة هي كأنها مدينة أشباح، لا يوجد أشخاص يتجولون في الشوارع بدون حاجة".

ومع هذه التأثيرات التي تخلّفها عمليات المقاومة، أيّد أكثر من نصف الإسرائيليين (54%) وقف الحرب في لبنان، وفق نتائج استطلاع رأي أجرته "القناة 12" العبرية، في وقتٍ سابقٍ اليوم.

وسُئل المشاركون في الاستطلاع عما إذا كانوا يثقون في الطريقة التي تدير بها الحكومة "إسرائيل" الأمور، وأجاب 64% منهم أنهم لا يثقون بالحكومة.

المصدر:"الميادين"