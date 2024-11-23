مسيرة حاشدة في مدينة بريمن الألمانية تنديداً باستمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة

وطن: نظمت الجالية الفلسطينية والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات في مدينة بريمن الألمانية وضواحيها، اليوم السبت، مسيرة حاشدة تنديداً باستمرار جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، بمشاركة الجاليات العربية ومتضامنين ألمان وأوروبيين.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وتُندد بالجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق شعبنا.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها، ومفوض عام التجمع وامين سره السيد سامر بلال أصلان، لقد آن الأوان أن تأخذ العدالة مجراها ويحاكم نتنياهو وقادة الاحتلال على جرائم الابادة الجماعية وسياسة التجويع الجماعي في غزة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث

وطالب اصلان بالضغط الفوري لوقف حرب الابادة الجماعية و المجازر في غزة ولبنان وصولاً لوقف فوري لإطلاق النار