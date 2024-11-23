مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة أكثر من 10 بنيران حزب الله

وطن: قُتل جنديان من جيش الاحتلال، بينما أُصيب 12 آخرون، بنيران حزب الله خلال معارك جنوبي لبنان، بحسب ما أكدته وسائل إعلام عبرية، السبت.

وأعلن مستشفى "رمبام" الإسرائيلي، في مدينة حيفا المحتلة، استقباله 3 مصابين في الساعات الأخيرة، تم إجلاؤهم عبر مروحية من الشمال عند الحدود مع لبنان.

يأتي ذلك بينما يواصل حزب الله التصدي لقوات الاحتلال في البلدات الحدودية، وخصوصاً في الخيام، دير ميماس، كفركلا، شمع والبياضة، حيث تستهدف تجمعاتها بالصواريخ وتخوض الاشتباكات ضدّها، بالتوازي مع استهداف تجمعات في عدد من مستوطنات الشمال.

وقبل يومين، كشفت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان تفاصيل الكمين الذي قُتل فيه عالم الآثار "الإسرائيلي"، زئيف أرليخ، وأُصيب فيه رئيس أركان لواء "غولاني"، يوآف ياروم، والذي نفّذه المجاهدون في بلدة طير حيرفا.

وذكرت الغرفة أنّ من بين القتلى في هذا الكمين ضابط وجندي من الكتيبة الـ13 في لواء "غولاني" وجندي من وحدة "ماجلان"، إضافةً إلى أرليخ، مشيرةً إلى اعتراف "الجيش" بسقوط 4 قتلى، في حين تناقلت وسائل إعلام عبرية مقتل 6.

ويُضاف هؤلاء القتلى والمصابون إلى أكثر من 110 قتلى وأكثر من 1050 جريحاً من الضباط والجنود في صفوف "جيش" الاحتلال، سقطوا بنيران حزب الله في المعارك البرية، منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، وحتى الـ19 من الشهر الحالي، بحسب الحصيلة الأخيرة التي أعلنتها غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان.