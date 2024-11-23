بوريل: أوامر الجنائية الدولية مُلزمة ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يختار

وطن: قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السبت، إنّ "حكومات الاتحاد لا يمكنها أن تختار ما إذا كانت ستنفذ أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية"، بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وووزير الامن السابق، يوآف غالانت.

وأضاف بوريل، خلال زيارة لقبرص أنّ "الدول التي وقعت على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة"، مؤكّداً أنه "ليس اختيارياً".

وتابع أنّ "هذه الالتزامات نفسها ملزمة أيضا للدول التي تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وقال "سيكون من المضحك للغاية أن يكون لدى الوافدين الجدد التزام لا يفي به الأعضاء الحاليون".

وأردف: "في كل مرة يختلف فيها شخص ما مع سياسة إحدى حكومات الاحتلال، يتم اتهامه بمعاداة السامية".

وشدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على أنه "لدي الحق في انتقاد قرارات حكومة الاحتلال، سواء كان نتنياهو أو أي شخص آخر، من دون أن أُتهم بمعاداة السامية"، متابعاً: "هذا غير مقبول.. هذا يكفي".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، بعد اتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.