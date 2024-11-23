إصابات بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز السام صوب المواطنين غرب الخليل

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم السبت، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوبهم غرب الخليل، في الوقت الذي نصبت فيه حواجز عسكرية على مداخل المدينة، جنوب الضفة الغربية.

وأفاد مصدر محلي، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين العالقين بمركباتهم على الحاجز العسكري المقام على المدخل الغربي لمدينة الخليل في منطقة "فرش الهوى"، ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير ويطا ودورا وحلحول ومداخل مخيمي الفوار والعروب، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.