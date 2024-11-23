مقاتلو حزب الله يتصدون لتسللات الاحتلال إلى دير ميماس.. ماذا عن تطورات الخيام وشمع؟

وطن: تستمرّ المقاومة الإسلامية في لبنان التصدي واستهداف تجمّعات "جيش" الاحتلال في جنوب لبنان، لاسيما في الأطراف الشرقية لبلدة الخيام وعند مثلث ديرميماس-كفركلا في القطاع الشرقي، وعند أطراف البياضة في القطاع الغربي.

مواجهات مثلث ديرميماس-كفركلا:

وبعد رصد ‏تحركات لقوة من "جيش" الاحتلال تحاول التسلل في اتجاه بلدة دير ميماس، عند الساعة 08:30 من صباح السبت، اشتبك مقاتلو المقاومة الإسلامية، من مسافة قريبة، مع القوة المُتسللة عند الأطراف الغربية للبلدة، بالأسلحة الرشاشة والصاروخية، ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، وقد عمد الاحتلال إلى سحب الإصابات من منطقة الاشتباك تحت غطاء ناري ودخاني كثيف.

كما استهدفت المقاومة عند الساعات، 10:00 صباحاً، و04:15 و04:30 بعد الظهر، و05:15 مساءً، 4 تجمعات لقوات الاحتلال عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، بـ4 صليات صاروخية موزّعة على كلٍ منها.

مواجهات بلدة الخيام

وفي شرقي بلدة الخيام،استهدف حزب الله يوم السبت، 7 تجمعات لـ "جيش" الاحتلال بـ 7 صليات صاروخية لكلٍ منها، وذلك عند الصباح، عند الساعتين 09:00، و09:30، وظهراً عند الساعتين 12:40 و12:55، وبعد الظهر عند الساعتين 04:40 و04:50، وعند الساعة 05:05 مساءً.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنّ "جيش الاحتلال يواجه مقاومة شرسة من قبل حزب الله في بلدة الخيام جنوبي لبنان".

كما أفادت مصادر لبنانية صباح السبت، أن المروحيات التي وصلت إلى منطقة شمالي فسطين المحتلة تؤكد وقوع قتلى وجرحى من جيش الاحتلال في مواجهات الخيام.

القطاع الغربي

بعد رصد ‏تحركات لقوة من جيش الاحتلال تحاول التقدم في اتجاه بلدة البياضة، وعند الساعة 11:50 من ظهر السبت، اشتبك مقاتلو المقاومة الإسلامية عند الأطراف الشرقية للبلدة مع القوة المُتقدمة، ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، وظلّت الاشتباكات مستمرة لساعات.

كما استهدف حزب الله عند الساعة 05:20 من مساء السبت، تجمعاً لقوات الاحتلال في بلدة شمع، بقذائف المدفعية.

وغربي بلدة شمع، دمّر حزب الله دبابة ميركافا بصاروخ موجّه عند الساعة 01:00 ظهراً وأوقع طاقمها بين قتيل وجريح.