مستوطنون يعتدون على مواطنين جنوب الخليل والاحتلال يعتقل مواطنا

وطن: اعتدى مستوطنون، مساء اليوم السبت، بالضرب على المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل، واعتقل جنود الاحتلال مواطنا.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، إن مستوطنين من مستوطنة "حافات ماعون" هاجموا منزل الناشط ضد الاستيطان حافظ الهريني في قرية التوانه بمسافر يطا واعتدوا على عائلته بالضرب، ما ادى لإصابة اثنين منهم بجروح، كما قام الجيش باعتقال حافظ الهريني.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن محمد تايه مخامره في قرية ماعين الواقعة جنوب بلدة الكرمل شرق يطا وعاثوا بمحتوياته خرابا.