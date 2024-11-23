نتنياهو يترصّد تصرفات غالانت لإعلانه منشقاً عن "الليكود"

وطن: نقل موقع "والاه" العبري عن مصادر من داخل حزب "الليكود"، اليوم السبت، أنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي يترأس الحزب، يرصد تصرّفات وزير جيش الاحتلال المُقال يوآف غالانت، تمهيداً للإعلان بأنه منشق عن الحزب، بعدما ظهرت إلى العلن خلافاتهما أخيراً.

وأوضحت المصادر أنّ "الليكود" يراقب أنشطة وتصرفات غالانت في "كنيست" الاحتلال ضد حكومة نتنياهو، تمهيداً لإعلان انشقاقه، وعدم ترشيحه للانتخابات البرلمانية المقبلة عن الحزب.

وذكرت المصادر نفسها أنه ومنذ الإعلان عن إقالة غالانت من منصبه في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، و"الليكود" يراقب نشاطه وتصرفاته داخل "الكنيست"، وخصوصاً تصريحاته المناهضة لحكومة نتنياهو.

وعزت المصادر الهدف من وراء هذا الأمر إلى "محاولة جمع أدلّة" تثبت أنّ غالانت، يتصرف بشكل "مستقل"، تمهيداً لإعلان انشقاقه من الائتلاف، ما يعني معاقبة غالانت بعدم ترشحه للانتخابات المقبلة بعد هذه الأدلّة.

وأشارت إلى أنّ "نتنياهو يريد إجبار غالانت عن تقديم استقالته من الكنيست، حتى لا يصِّوت ضده مستقبلاً".

ويذكر أنّ نتنياهو أعلن في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري إقالة غالانت من منصب كوزير لجيش الاحتلال، وتعيين يسرائيل كاتس بدلاً منه، بحجّة "خلافات كثيرة"، بينهما.

وأوضح رئيس حكومة الاحتلال أنّ هناك "أزمة ثقة" نشأت بمرور الوقت بينه وبين غالانت، لم تسمح لهما بإدارة طبيعية للحرب.