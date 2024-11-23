مقتل أسيرة إسرائيلية لدى المقاومة في منطقة تتعرض لعدوان إسرائيلي شمال القطاع

وطن: أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، اليوم السبت، عن مقتل أسيرة إسرائيلية لدى المقاومة.



وقال أبو عبيدة في تغريدة له:" أبو عبيدة: بعد عودة الاتصال مع مكلفين بحماية أسرى تبين مقتل إحدى أسيرات الاحتلال بمنطقة تتعرض لعدوان شمال غزة".



وأضاف: "لا يزال الخطر محدقا بحياة أسيرة أخرى كانت مع الأسيرة التي قتلت شمال قطاع غزة".

وشدد: "مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياة أسراهم".



ونشرت كتائب القسام صورتين لجثة، بعنوان: "ضحية جديدة من ضحايا نتنياهو وهليفي".