مقتل أسيرة إسرائيلية لدى المقاومة في منطقة تتعرض لعدوان إسرائيلي شمال القطاع
23.11.2024 05:17 PM
وطن: أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، اليوم السبت، عن مقتل أسيرة إسرائيلية لدى المقاومة.
وقال أبو عبيدة في تغريدة له:" أبو عبيدة: بعد عودة الاتصال مع مكلفين بحماية أسرى تبين مقتل إحدى أسيرات الاحتلال بمنطقة تتعرض لعدوان شمال غزة".
وأضاف: "لا يزال الخطر محدقا بحياة أسيرة أخرى كانت مع الأسيرة التي قتلت شمال قطاع غزة".
وشدد: "مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياة أسراهم".
ونشرت كتائب القسام صورتين لجثة، بعنوان: "ضحية جديدة من ضحايا نتنياهو وهليفي".