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وطن الأخبار فلسطيني

مقتل أسيرة إسرائيلية لدى المقاومة في منطقة تتعرض لعدوان إسرائيلي شمال القطاع

23.11.2024 05:17 PM
مقتل أسيرة إسرائيلية لدى المقاومة في منطقة تتعرض لعدوان إسرائيلي شمال القطاع

وطن: أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، اليوم السبت، عن مقتل أسيرة إسرائيلية لدى المقاومة.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له:" أبو عبيدة: بعد عودة الاتصال مع مكلفين بحماية أسرى تبين مقتل إحدى أسيرات الاحتلال بمنطقة تتعرض لعدوان شمال غزة".

وأضاف: "لا يزال الخطر محدقا بحياة أسيرة أخرى كانت مع الأسيرة التي قتلت شمال قطاع غزة".

وشدد: "مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياة أسراهم".

ونشرت كتائب القسام صورتين لجثة، بعنوان: "ضحية جديدة من ضحايا نتنياهو وهليفي".

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