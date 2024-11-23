المقاومة تستهدف قوّة هندسية للاحتلال في عملية مركبة في رفح.. وتقصف قاعدة "رعيم"

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، تنفيذها عملية مركبة قرب مفترق برج عوض في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وفي التفاصيل، أكدت القسام تمكن مجاهديها من استهداف قوة مشاة هندسية تابعة لجيش الاحتلال مكونة من 5 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وإصابتهم بشكل مباشر.

وضمن العملية أيضاً، استهدفت كتائب القسام ناقلة جند تابعة لجيش الاحتلال بقذيفة "الياسين 105"، مشيرةً إلى رصد هبوط الطيران المروحي لإجلاء جنود الاحتلال.

كذلك، أعلنت الكتائب قصفها قاعدة "رعيم" العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، وذلك بعدد من صواريخ "رجوم" قصيرة المدى.

ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسام، اليوم السبت، مشاهد توثق عملية استهداف منزل تحصن فيه قوة من جيش الاحتلال قرب مفترق الصفطاوي غرب جباليا، شمالي القطاع.

وأظهرت المقاطع المصوّرة لحظة تجهيز المقاتلين لقذيقة "الياسين 105"، وإطلاقها في اتجاه منزلٍ مع تحديد وجود جنود من جيش الاحتلال بداخله، لتُبيّن المشاهد أيضاً تصاعد الدخان من المنزل عقب الاستهداف.

بدورها، نشرت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، مشاهد استهدافها مقراً للقيادة والسيطرة تابع لقوات الاحتلال في محور "نتساريم" برشقة صاروخية، ضمن عملية مشتركة مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وفي ظل عمليات المقاومة المتواصلة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، أقرّ "جيش" الاحتلال، أمس، بمقتل جندي برتبة رقيب أول من لواء "غفعاتي" خلال معركة في شمال قطاع غزة.



