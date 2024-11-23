قوات الاحتلال تغلق شارعا في حوسان غرب بيت لحم

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، الشارع الرئيسي في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، بأن قوات الاحتلال اغلقت الشارع الرئيسي الذي يمر بمناطق الشرفا والمطينة والمشاهد، ومنعت حركة مرور المركبات وتنقلات المواطنين، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن اصابات.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الفترة الأخيرة من اعتداءاتها واجراءاتها التعسفية بحق حوسان من خلال اغلاق منطقة المطينة، واجبار أصحاب المحلات التجارية على إغلاق ابوابها.