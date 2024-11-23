مستوطنون يقتحمون المقبرة الاسلامية والبلدة القديمة في الخليل

وطن: اقتحم مسوطنون مسلحون، اليوم السبت، المقبرة الاسلامية وشوارع وازقة البلدة القديمة وسط مدينة الخليل.

وأفاد مراسلنا، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا بحماية جنود الاحتلال المقبرة الاسلامية وشوارع وازقة البلدة القديمة بمدينة الخليل وحارة جابر وتل الرميدة وحي السهلة، ونظموا مسيرة استفزازية انطلقت من مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق والخليل، ومن البؤر الاستيطانية وسط المدينة، ورشقوا منازل المواطنين بالحجارة في محيط الحرم الابراهيمي وفي محيط مدرسة أسامة بن المنقذ التي حولها الاحتلال إلى معهد ديني لتخريج الحاخامات وأطلق عليها اسم مستوطنة "بيت رومانو".

وجاب المستوطنون شوارع وأزقة في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل، واعتلوا أسطح عدد من منازل المواطنين ورددوا وهم هتافات عنصرية معادية للعرب أبرزها "الموت للعرب" كما عرقلت قوات الاحتلال مرور المواطنين في البلدة القديمة ومنعت السكان من الوصول إلى منازلهم، وأغلقت عددا من الطرق المؤدية للبلدة.